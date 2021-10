Cena će ostati povoljna: "Rusija je opet uz nas, u Srbiji će biti toplo ove zime"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je danas da će, uprkos energetskoj krizi u svetu, ruski gas u Srbiju ove sezone stizati redovno.

I to po povoljnijim cenama, kao i do sada. Popović je to izjavio na konferenciji za medije, posle sednice Međuvladinog komiteta za saradnju Srbije i Rusije koja je održana na Zlatiboru, na kojoj je kopredsedavao zajedno sa zamenikom predsednika Vlade Rusije Jurijem Borisovom. "Sada u ovom teškom energetskom vremenu, kada je cena gasa eksplodirala i veća je 10 ili 20 puta nego što je to bilo pre godinu ili dve, Rusija je opet uz nas. U toku su i pregovori o novom