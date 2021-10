Meteorolog Čubrilo objavio najnoviju prognozu Narednih dana prava jesen, očekuju se obilnije padavine, a evo kad stiže pogoršanje

Kurir pre 12 sati

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije vreme sa kišom.

Duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i olujni, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Najniža temperatura od osam stepeni do 13, najviša dnevna od 12 do 17. Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će narednih dana pod uticajem ciklona i hladnog vazduha biti pretežno oblačno i sve hladnije uz povremene padavine. - Do subote više padavina na zapadu, dok su zatim obilnije padavine moguće na istoku regiona. Novo