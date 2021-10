Đerlek: “Neće biti uvođenja drugih ustanova u kovid sistem”

Novi magazin pre 23 minuta | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da zdravstveni sistem ima dovoljne kapacitete i da se ne razmišlja o uvođenju drugih ustanova u kovid sistem, iako su, kako je dodao, tri kovid bolnice maksmalno popunjene, kliničko-bolnički centri 90 odsto, a gradske bolnice oko 80 odsto.

"Strategija za četvrti talas je bila da se prvo pune tri kovid bolnice, i one su maksimalno popunjene, a to je pun pogodak za zdravstveni sistem. Tu smo zbrinuli 2.000 ljudi. Kliničko-bolnički centri popunjeni su 90, a bolnice u Srbiji 80 odsto", rekao je Đerlek za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je naveo da je u kovid bolnicama zbrinuto 90 odsto nevakcinisanih građana, a u bolnici u Batajnici taj broj iznosi 95,6 odsto što je, kako je ocenio, najveći problem