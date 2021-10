Brutalno pretukao trojicu đaka: Osmak tukao vršnjake i jednog poslao u bolnicu

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: Depositphotos Naime, dečak je u ponedeljak 4. oktobra najpre pretukao jednog vršnjaka ispred prodavnice u neposrednoj blizini škole tokom velikog odmora u poslepodnevnoj smeni.

Tu se, kako otkriva izvor upućen u slučaj, nije zaustavio. - Taj mladić, inače visok dva metra, dečaka je tukao ispred prodavnice, što je kamera radnje snimila. Potom je došao u školu i nasrnuo na drugog đaka, duplo sitnijeg od sebe. Svi đaci su se okupili okolo. U tuču se umešao još jedan dečak koji je hteo da ih razdvoji, ali je on postao njegova treća žrtva. To nije ličilo na dečju tuču, on je tukao kao razjareni navijač. Tog trećeg dečaka je dva puta udario u