Zabeleo se kop: Sneg pao na našoj najpopularnijoj planini, a evo kada možemo da ga očekujemo u nižim predelima

Blic pre 1 sat | S. B.

Hladni talas koji je definitivno okončao Miholjsko leto i koji nam je doneo košavu, kišu i znatan pad temperature doneo je i - sneg! Naime, na Kopaoniku je danas je počeo da pada sneg.

Prema slikama sa društvene mreže Fejsbuk, sneg nije jak ali je sneg u oktobru definitivno obradovao sve ljubitelje boravka na Kopaoniku. Prema vremenskoj prognozi, sutra će u Srbiji biti oblačno, hladno i kišovito. Na višim planinama mestimično sa snegom. Sve do do 16. oktobra biće oblačno, hladno, mestimicno sa kisom, u visim planinskim predelima sa snegom. Ipak, kako će se dnevna temperatura kretati od 8 do 10 stepeni gotovo ne postoje šanse da sneg padne i u