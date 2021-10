AMSS: Mokri kolovozi i radovi usporavaju saobraćaj

Danas pre 3 sata | Beta

Na putevima u Srbiji vozače danas očekuju mokri kolovozi i kiša povremeno, jak vetar i magla uz smanjenu vidljivost pored reka, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Poseban oprez savetuje se vozačima kamiona i autobusa na mostovima, nadvožnjacima i u tunelima zbog vetra sa udarima do 90 kilometara na čas u košavskom području i na jugu Banata. Zbog radova na delu autoputa od petlje Sremska Mitrovica do petlje Ruma u smeru ka Beogradu do 12. oktobra za saobraćaj će u toku dana biti zatvorena vozna i saobraćajna traka, a vozila će biti preusmerena u preticajnu traku. Od danas do 29. oktobra od 7.00 do 17 časova u naselju Rušanj