Buđenje Irske, MekTomini u 94. srušio Izrael

B92 pre 23 minuta | B92

U okviru grupe A, u kojoj se nalazi Srbija, u Bakuu je odigran duel između Azerbejdžana i Republike Irske.

Trijumf, i to veoma ubedljiv, odneli su "ostrvljani" rezultatom 3:0 (2:0), a junak je bio Kalum Robinson. Napadač Vest Bromvič Albiona je pogađao gol domaćina u 7. i 39. minutu za lagodnu prednost Iraca. Iako su Azeri napadali i, prema slobodnoj proceni, zaslužili makar jedan pogodak na ovom meču, do mreže rivala nisu došli. Irci su je sačuvali, a u 90. minutu preko Ogbenea posle kornera postavili konačnih 3:0. Irska je upisala prvu pobedu i došla do pet bodova,