Preseo im šoping u Istanbulu: U šupljinama autobusa krili 53 kg droge!

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Arhiva VN Droga je otkrivena kada je na red za izlaznu kontrolu iz zemlje pristigao autobus niških registarskih oznaka, pun putnika koji su krenuli na šoping turu u Istanbul, saopšteno je iz Uprave carina.

Carinska analiza rizika ukazala je, međutim, na to da ovaj autobus treba detaljno pregledati, navodi se u saopštenju. Carinici su zamolili putnike da napuste autobus, a kada su u razgovoru sa njima saznali da su oni to putovanje dobili gratis, bio je to dodatan razlog za detaljan pregled. Kontrolom unutrašnjosti vozila otkrivene su nepravilnosti u podu prednjeg dela autobusa, tačnije u prvom redu sedišta odmah iza vozačevog mesta. Kada su carinici podigli podnu