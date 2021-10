Danas oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar, na istoku i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura od šest do osam, najviša do 12 stepeni. I u Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno s kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Dnevna temperatura od sedam do devet stepeni.