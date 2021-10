Šapić: Posle izbora kraj karijere za deo koalicije na vlasti

Radio 021 pre 1 sat

Potpredsednik SNS Aleksandar Šapić ocenio je da će, posle predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora u aprilu 2022. godine, jedan deo opozicije završiti svoje političke karijere.

On je rekao da se to odnosi i na jedan deo ljudi koji su danas na vlasti kroz pojedine partije i koalicije. "Mislim da će ovi izbori biti jedno povlačenje nove crte, jedno otvaranje novog poglavlja i u unutrašnjoj politici Srbije, nastavljanja daljeg pozicioniranja kvalitetne Srbije koje smo započeli u proteklih nekoliko godina", rekao je Šapić za televiziju Pink. On je ocenio da su toga mnogi svesni i da će pokušati da na sve načine opovrgnu tu tvrdnju. "Postoje