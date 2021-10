Uhapšen zbog sumnje da je pretukao ženu

Radio 021 pre 2 sata

Policija je uhapsila M. Š. (37) neposredno nakon što je, kako se sumnja, pretukao tridesetsedmogodišnju ženu.

On se tereti da je juče, oko 18 časova, u selu u okolini Mladenovca, više puta udario ženu u glavu, a potom je oborio na pod i vukao za kosu. Kako je saopštila policija, tereti se za krivično delo zlostavljanje i mučenje. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.