Vremenska prognoza za nedelju, 10. Oktobar: Oblačno i hladno, do 12 stepeni

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: A. Stevanović/Depositphotos U Srbiji će sutra vreme biti oblačno i hladno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 8, najviša od 8 do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 7 do 9 stepeni.