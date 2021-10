Kurc osiromašio: Nakon ostavke na mestu kancelara plata mu se drastično smanjila, evo koliko će zarađivati

Blic pre 35 minuta

Sebastijanu Kurcu, lideru Narodne partije Austrije (OVP), nakon ostavke na mestu kancelara, umanjiće se drastično plata.

Kao kancelar Kurc je primao 14 puta godišnje mesečnu platu u iznosu od 22.618 evra. Prelaskom u poslaničke klupe on će kao poslanik dobijati od sada svega 9.228 evra bruto, mesečno. Pošto će preuzeti mesto šefa poslaničkog kluba njegova primanja će iznositi ukupno 15.380 evra bruto, mesečno. To mu je minus u novčaniku za 7.238 evra mesečno. Inače za klupsku kasu on mora da izdvaja 3,5 odsto od svojih primanja.