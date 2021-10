Nobelova nagrada za ekonomiju trojici naučnika

N1 Info pre 7 minuta | Autor:N1 Beograd

Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2021. godinu su dobili Dejvid Kard, Džošua Angrist i Gvido Imbens.

Švedska kraljevska akademija je saopštila da su dobitnici nagrađeni za doprinos u ekonomiji rada i za analizu uzročno-posledičnih veza. Kako se navodi u obrazloženju, Kardu je priznanje pripalo zbog revolucionarnog rada na tržišnim efektima minimalca, imigracije i obrazovanja. Na primer, on je pokazao da povećanje minimalne zarade ne mora nužno dovesti do manje radnih mesta. Druga polovina nagrade dodeljena je Angristu i Imbensu za to kako se precizni zaključci o