Foto: Ilustracija Novo vozilo Vojske Srbije koje je proizveo "Yugoimport SDPR" imaće top od 57 milimetra.

To će biti najjače do sada napravljeno vojno vozilo u Srbiji. Lazanski je modifikovana verzija postojećeg "lazara 3". Glavna razlika između "lazara 3" i "lazanskog" je top. Top je višenamenski. Za dejstvo po živoj sili, lakim oklopljenim vozilima, fortifikacijama i ostalo. On koristi probojnu municiju koja je izuzetno moćna da probije i oklop lakih tenkova. Podsetimo, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski, pisac, novinar, vojnopolitički komentator i diplomata