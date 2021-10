Sutra oblačno i hladno, po podne prestanak padavina

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Od sredine dana se očekuje postepeni prestanak padavina, i to najpre na severu i zapadu.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 stepeni C, do 9 C, a najviša dnevna od 10 C do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno i hladno, ujutru i pre podne povremeno sa kišom, od sredine dana suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 8 C, a najviša dnevna oko 12 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do kraja nedelje biti oblačno