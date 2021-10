"Ubica imao jasan cilj da niko od đokića ne preživi": Nove tvrdnje o zločinu u Aleksincu bacaju senku na sve do sada: "Zločinac je do najsitnijih detalja isplanirao kako da sakrije oružje"

Blic pre 19 minuta | Jelena Paunović

Policija i dalje intezivno traga za ubicom ili više njih koji su pre deset dana likvidirali tročlanu porodicu Đokić - Gorana, Gordanu i Lidiju.

Kako “Blic” saznaje, poslednjih dana se intezivno radi na pronalasku oružja kojim je ubijeno troje ljudi. Međutim, ono do sada nije nađeno. Stručnjaci u razgovoru za "Blic" navode da je "ubica imao jasan cilj da niko ne preživi i da je zločinac do najsitnijih detalja isplanirao kako da sakrije oružje". - Po svemu sudeći ubica ili je na dobro mesto sakrio pištolj ili ga je poneo sa sobom. Do sada smo sve pretražili. Od mesta gde je oteta porodica, do mesta gde su