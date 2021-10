I danas pravi jesenji dan - hladno, oblačno i kišovito

RTS pre 4 sati

U Srbiji i danas hladno, oblačno i kišovito. Oblaci koji donose sneg višim predelim Švajcarske, danas popodne oslabljeni stižu do Srbije. Padaće kiša, a na planinama i po koja pahulja. Uveče na severu i zapadu razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 11 do 15.

Danas u Srbiji pretežno oblačno i hladno, mestimično s kratkotrajnom kišom, uglavnom posle podne. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Uveče i u toku noći na severu i zapadu delimično razvedravanje, u ostalim krajevima još ponegde slaba kiša, na visokim planinama kratkotrajno slab sneg.