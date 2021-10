Italijani pišu da je Novak već završio sezonu: Da li će Srbin stvarno otkazati nastup na završnom mastersu!?

Hot sport pre 1 sat | Ivan Dobrić HotSport HotSport

Bila bi to prava šteta. Najbolji svetski teniser Novak Đoković odlučio je da otaže svoj nastup u Indijan Velsu – turniru koji se igra od 1. do 7. novembra, kako bi se što bolje odmorio nakon poraza od Danila Medvedeva u finalu US opena. Ipak, italijanski mediji pišu da je Srbin možda i završio sezonu, te da postoji mogućnost da će otkazati nastup na završnom mastersu koji se igra u Torinu.