Lekari koji su protiv vakcine idu na Sud časti LKS

Politika pre 1 sat

Kada neki lekar kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše, Lekarska komora Srbije će pokrenuti proces i prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je rekao da će u tom slučaju lekar ići na Sud časti pri Lekarskoj komori Srbije i da to znači da će onda „verovatno izgubiti licencu”. „To je odluka struke, a članovi Lekarske komore Srbije su svi lekari u Srbiji. Podržavam tu odluku, to je nešto neminovno”, rekao je Lončar novinarima ispred Univerzitetske dečje klinike „Tiršova”, a prenosi Tanjug.