U Srbiji sutra oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), a prenosi Beta.

Ujutru će na severu zemlje ponegde biti magle i slabog prizemnog mraza. Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od nula do sedam, najviša od sedam do 12 stepeni. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom ili pljuskom, uz slab vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do pet stepeni, najviša oko devet stepeni. U Srbiji će u subotu biti umereno do potpuno oblačno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa