Najhladniji dan ove sedmice, na severu suvo, na jugu kiša

RTS pre 3 sata

Iznad većeg dela Srbije promenljivo oblačno, hladno i uglavnom suvo. Na severu i zapadu ponegde je moguć slab prizemni mraz. Na jugu i istoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 4, najviša dnevna oko 10 stepeni. Izgledi vremena do 21. oktobra Iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno i suvo sa periodima sunčanog vremena, a na jugu i istoku zemlje do subote