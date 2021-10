RTV pre 1 sat | Tanjug

KRALJEVO - Policija u Kraljevu uhapsila je V. N. (18) iz tog grada zbog sumnje da je ubio ženu staru 67 godina, saopštila je danas PU u tom gradu.

On se sumnjiči da je u porodičnoj kući u okolini Kraljeva sekirom zadao više udaraca ženi, koja je preminula na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju.