Saopštenje iz Ministarstva zdravlja: Od danas možete prijaviti lekare koji ne preporučuju vakcinaciju

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Depositphotos Sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja, biće procesuirane pred Sudom časti Lekarske komore Srbije, odnosno biće podnete prijave za ugrožavanje života i zdravlja građana protiv navedenih lekara.

Iz Ministarstva još jednom pozivaju sve koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, jer je to jedini način na koji se epidemija koronavirusa može staviti pod potpunu kontrolu. I ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je ranije danas da će LKS protiv lekara koji kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše pokrenuti proces i prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi, da će ići na Sud časti, što znači da će "verovatno izgubiti licencu". - To je odluka