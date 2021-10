Od ponedeljka kombinovana nastava u tri lokalne samouprave

Politika pre 2 minuta

Od ponedeljka, 18. oktobra, kombinovani model nastave primenjuje se u srednjim školama u tri lokalne samouprave, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a prenosi Tanjug.

Neposredna i onlajn nastava sprovodiće se u srednjim školama u Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Šapcu. To je pet opština i gradova manje nego ove nedelje, u kojima se u srednjim školama radilo po kombinovanom modelu. Prema podacima Instituta „Batut”, od 7. do 13. oktobra broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je 3.442 (0,45 odsto) obolelih. U osnovnim i srednjim školama ukupno je 63 (0,16 odsto) odeljenja, koja su zbog najmanje tri slučaja infekcije