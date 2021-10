Evropa: Obavezne kovid propusnice na radnim mestima u Italiji, protesti širom države

RTV pre 2 sata | Tanjug

RIM - Zelena propusnica je od danas obavezna na svim radnim mestima u Italiji, kazna ako je zaposleni nema ide i do 1.500 evra, a strahuje se da bi to najviše moglo da ima posledica na radnike u transportu i u lukama, gde su stope vakcinacije protiv kovida relativno niske.

Dok je 46 miliona Italijana starijih od 12 godina, što je više od 85 odsto, primilo najmanje jednu vakcinu, procenjuje se da je oko 2,5 miliona italijanskih radnika još nevakcinisano, prenosi BBC. Zelena propusnica do sada je bila obavezna u zatvorenim javnim prostorima, kao i u školama i za putovanja, a od danas to važi i za sve zaposlene u privatnom i javnom sektoru, kao i za one koji rade od kuće. U slučaju da neko od zaposlenih ne dolazi na posao, jer je nema,