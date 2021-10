Robijao sam zbog Gorana, ali nisam ih ubio: Zoran je zbog napada na Đokića bio u zatvoru - policija me zbog ubistva ispitivala četiri puta

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto Privatna arhiva Ovo kaže Zoran S. (53) iz sela u okolini Aleksinac, koji je odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu zbog prebijanja Gorana Đokića pre četiri godine.

Policija je tokom istrage smrti Gorana, Gordane i Lidije Đokić ispitala više desetina građana, a među njima i ljude koji su vlasniku menjačnice navodno dugovali novac ili bili u sukobu sa njim. Tako se i došlo do Zorana S. koji je osuđen na tri i po godine zatvora jer je Đokića pretukao šipkom ispred menjačnice. - Do sada sam četiri puta ispitivan i to za samo nekoliko dana! Nemam veze sa ovom strahotom u Moravcu, svoj sam dug odslužio iza rešetaka. Policija me