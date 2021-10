Vremenska prognoza za petak 15. Oktobar: Hladno, sa kišom, na planinama sneg, a evo kada nam stiže toplo vreme

Večernje novosti pre 33 minuta | Novosti online

Foto: Tanjug Vetar slab i umeren, severni, severoistočni.

Jutarnja temperatura od 0 do sedam, najviša od sedam do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskom. Vetar slab, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 5, najviša oko devet stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima, na visokim planinama i snegom. U nedelju malo toplije uz prestanak padavina i