Snažan zemljotres pogodio Bali: Tri osobe poginule - sedmoro povređeno

Večernje novosti pre 2 sata | Srna

Foto: Printskrin/ EMSC Dve osobe su poginule u klizištu koje je aktivirano potresom u oblasti Bangli, a jedna osoba je nastradala u lučkom gradu Karangasem, rekli su zvaničnici.

Hipocentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, severoistočno od grada Bandžar Vanasari. Portparol agencije za vanredne situacije Abdul Muhari rekao je da se potres snažno osjetio pet sekundi i da su ljudi panično istrčali na ulice. Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.8 in Bali Region, Indonesia 41 min ago pic.twitter.com/buyMdicA2W — EMSC (@LastQuake) October 15, 2021 Epicentar je bio daleko od glavnog turističkog centra Balija