Neočekivano finale Indijan Velsa

B92 pre 3 sata

Britanski teniser Kameron Nori plasirao se u finale Indijan Velsa gde će se sastati sa Nikolozom Basiašvilijem.

Nori je u dva seta bio bolji od Grigora Dimitrova (6:2, 6:4) Silovito je Nori ušao u ovaj meč i uzeo prva dva servis gema bugarskog tenisera. Dimitrov je jedan uspeo da vrati, ali to je sve što smo od njega uspeli da vidimo u prvom delu. Britanac je u drugi otvorio na isti način, s tim što mu je ovaj put bio dovoljan samo jedan kako bi stigao do pobede. Nori igra odlično ove sezone, sa 71. mesta početkom godine došao je na prag ulaska u Top 20. Sa ovom pobedom to