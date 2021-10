Dan počinje sa Politikom

Politika pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu video u kom je otkrio šta radi nedeljom ujutro. „Šta predsednik radi nedeljom ujutro?”, navodi se u tekstu postavljenom pored videa.

„Jutro počinjem čitanjem dnevne štampe, ne umem da čitam portale kao svi ostali ljudi. Ja sam staromodan tip. Uz čaj čitam sve novine, Politiku i sve druge", poručio je predsednik Vučić u videu na Instagram nalogu budućnostsrbijeav, javlja Tanjug.