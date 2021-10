Tiodorović; Da li je ovo normalno – postoje dva scenarija

RTV pre 25 minuta | B92, Blic

BEOGRAD - Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa oštro je osudio sve građane Srbije koji ne poštuju mere.

Osvrnuo se i na one koji u vreme kada dnevno ima oko 7.000 novoobolelih prave svadbu. Pa da li neko normalan pravi svadbu u jeku epidemije, rezignirano i ljutito rekao je, između istalog. "Da li je normalno praviti svadbu ako će s nje 20-30 odsto ljudi da ode u bolnicu, da umre mladoženja, a i to se dešavalo, da umre mladin otac? To nije normalno", kazao je prof. Tiodorović za i dodao: "I baš zato od početka pričam da u kriznom štabu moraju da budu i psiholozi,