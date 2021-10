"Tri bebe su na kiseoniku": Ministar Lončar izneo zabrinjavajuće podatke: Virus je došao do dece i daje ozbiljnu kliničku sliku

Blic pre 59 minuta

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srbiji istakao da se do skoro smatralo da korona virus ne pogađa decu i da tu ne može doći do teže kliničke slike, ali se to promenilo. - Na bolničkom lečenju trenutno imamo 79 dece, od toga njih 17 su bebe mlađe od godinu dana.

Tri bebe su na kiseoniku. Juče smo sa smanjenim testiranjem od 5.077 pozitivnih imakli 300 dece - rekao je Lončar. Kako je dodao, situacija je krajnje ozbiljna i mora se naći rešenje. - Došlo je do dece, imaju ozbilnju kliničku sliku, borimo se da prežive. Mi kao stariji imamo pravo da odlučujemo o svojim životima, ali koju odluku mogu da donesu deca. Moramo da prekinemo lanac prenošenja virusa - istakao je Lončar.