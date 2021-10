U Srbiji ujutro hladno, mestimično s maglom, tokom dana sunčano

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će posle hladnog jutra mestimično sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazom, danas biti sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnmrazom, a tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od četiri do šest stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja