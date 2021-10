Stravično ubistvo u Lajkovcu: Udario oca (73) oštrim predmetom u glavu, starac preminuo na licu mesta

Kurir pre 2 sata

Lajkovačka policija je uhapsila B. S. (40) iz Lajkovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je on, u porodičnoj kući, oštrim predmetom udario u glavu sedamdesettrogodišnjeg oca, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.