Korona virus i Srbija: Koje su mere i kazne na snazi – pojačana kontrola

BBC News pre 25 minuta

Dok vlasti još razmatraju uvođenje kovid propusnica za ulazak u mnoge zatvorene objekte, u Srbiji je od početka oktobra preminulo više od 900 ljudi, a lekari ukazuju na nepoštovanje mera i nedovoljan obim vakcinacije.

Na zahtev Vlade Srbije, komunalne službe su poslednjih dana pojačale kontrolu mera koje su na snazi još od početka pandemije u martu 2020. godine, a u Beogradu je, između ostalog, zbog nenošenja maski u gradskom prevozu novčano kažnjeno sedam ljudi.

Od velikog straha od zaražavanja i nošenja jedne maske preko druge, neprestanog prskanja dezinfekcionih stredstva po rukama do druge krajnosti - sve više onih bez zaštitnih maski u gradskom prevozu i odbacivanja činjenice da je virus i dalje tu, ukazali su lekari i epidemiolozi.

Mnogi su već i zaboravili koje su mere na snazi i kakve su sve kazne propisane, a ima i onih koji se o mere oglušuju.

Pripadnici Komunalne milicije su od petka zabeležili na desetine prekršaja u Beogradu.

Osim tržnih centara kontrolisan je i gradski prevoz, ali i prodavnice.

Od petka, do ponedeljka, 18. oktobra napisano je 38 prijava u tržnim centrima i hipermarketima, izjavio je rukovodilac Sektora unutrašnje kontrole Komunalne milicije Ranko Šekularac za TV Pink.

Koje mere su trenutno na snazi u Srbiji

Nošenje maski u zatvorenim mestima (bioskopi, prodavnice, tvržni centri, škole) ,u vozilima gradskog prevoza i na mestima na otvorenom gde nije moguće držati fizičku distancu - u redovima ispred banki, apoteka, bolnica.

Maske moraju da nose i deca starija od četiri godine

Okupljanje do 500 ljudi na masovnim događajima

U slučaju zaražavanja i blažih simptoma kućna izolacija traje 14 dana

Strani državljani ulaze u Srbiju sa PCR testom ne starijim od 48 sati

Radno vreme prodavnica i ugostiteljskih objekata je uobičajeno

Izvor: Uredba Vlade Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje korona virusa

Kolika je kazna za nenošenje maski?

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, fizička lica koja se ne pridržavaju mera lične zaštite od infekcije korona virusom dužna su da plate 5.000 dinara.

Oni koji su odgovorni da obezbede neposrednu primenu mera, odnosno da angažuju kovid redara koji će da nadstoji da se primenjuje lična zaštita od infekcije, mora da plate 30.000 dinara.

Pravno lice se kažnjava sa 300.000 dinara, a za isti prekršaj preduzetnik će platiti 150.000 dinara.

Pripadnici Komunalne milicije i Sanitarne inspekcije su nadležni za kontrolu poštovanja mera i naplatu kazni.

Gde moraju da se nose maske

Zaštitne maske moraju da se nose na javnim mestima u zatvorenom prostoru, uz obavezno držanje rastojanja od najmanje dva metra.

Maske su obavezne i na nekim otvorenim mestima - ispred prodavnica, apoteka, autobuskim i drugim stajalištima - ako nije moguće držati rastojanje.

Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje korona virusa, deca starija od četiri godine treba da nose zaštitne maske.

Pogledajte i kako se pravilno nosi maska

Kazne za nenošenje maski

Proteklih dana započet je strožiji nadzor inspekcija u tržnim centrima, vozilima gradskog prevoza, prodavnicama i ugostiteljskim objektima.

Inspekcija proverava da li posetioci i prodavci u tržnim centrima nose maske.

„Kako je u porastu broj zaraženih, kontrola je pooštrena, a naše službe bezbednosti sarađuju sa svima iz gradske vlasti po tom pitanju", rekla je portparolka Tržnog centra Ušće u Beogradu Nevena Martinović za N1.

Dodala da se kontrliše da li su postavljene dezobarijere, da li ima dovoljno dezinfekcionih sredstava, dovoljan broj kovid redara, da li se nose zaštitne maske i postoji lidovoljan broj obaveštenja za potrošače o pridržavanju svih tih mera.

Prema njenim rečima, kovid redari, čiji je broj povećan, opominju posetioce ako ih zateknu bez maski i naglašava da se u tom tržćnom centru svakodnevno ubacuje svež vazduh.

Ko i kad mora u izolaciju

Oni koji su zaraženi korona virusom moraju da se izoluju i leče u ustanovama koje su posebno određene i pripremljene za to, piše u vladinoj Uredbi.

Zaraženi moraju da prihvate izolaciju i da se pridržavaju uputstava koje naredi doktor epidemiologije, odnosno nadležni doktor.

Ukoliko se zaraženi ne pridržava naloga koji je izdao doktor, po prijavi zdravstvene ustanove biće prinudno izolovan uz prisustvo policije.

Ovog pravila izuzeti si oni koji su pozitivni na testu za korona virus, ali nemaju nijedan simptom ili znak zarazne bolesti, pa se upućuju u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana.

Oni koji su preležali kovid, nakon izolacija i lečenja se otpuštaju na kućno lečenje bez kontrolonog PCR testa i dužni su da ostanu kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana.

Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacija vrši policija, navodi se u Uredbi za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19.

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana.

To ne važi za one koji imaju dokaz da su preležali koronu, za one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.

Svadbe i koncerti za 500 ljudi

Prilikom održavanja svečanosti, proslava, koncerata i drugih događaja koji ne predstavljaju kulturno-umetničke događaje u zatvorenom i na otvorenom​​ prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 ljudi uz obavezno pridržavanja preventivnih mera, navodi se u Uredbi.

U izuzetnim slučajevima, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kriznog štaba, dozvoljeno je prisustvo i više od 500 ljudi.

Na fudbalskim utakmicama u Srbiji, pogotovo na utakmicama Superlige, ima mnogo više ljudi na tribinama.

Bilo je i političkih okupljanja sa mnogo više ljudi nego što je dozvoljeno.

Kako se ulazi u Srbiju

Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje korona virusa, stranim državljanima koji dolaze u Srbiju ulazak je dozvoljen samo ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Putnici treba da se testiraju pre putovanja, a ne prilikom dolaska u Srbiju, navodi se u Uredbi.

Ulazak u Srbiju je takođe moguć uz potvrdu o vakcinaciji koju nadležni prihvataju.

Deca, starosti do 18 godina mogu da uđu u zemlju bez prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji, ako ulaze u pratnji osobe koja poseduje potvrdu o vakcinaciji.

Šta kažu predstavnici vlasti o kovid propusnicama?

„Vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. To je jedini način da se izborimo sa korona virusom", rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić 7. oktobra 2021. godine.

„Nerazumno je da imate iste mere sa vakcinama, kao i pre nego što smo ih imali", navela je ona tada, obrazlažući razloge zašto Krizni štab za suzbijanje korona virusa nije uveo strože mere, iako je medicinski deo tog tela to tražio.

Jedan od zahteva medicinskog dela Kriznog štaba bilo je i uvođenje kovid propusnica.

Nekoliko dana kasnije, međutim, ona je rekla da vlada razmatra odluku o uvođenju kovid propusnica.

„U ovom trenutku tražimo modelitet za uvođenje kovid propusnica da ne bude moguća zloupotreba i falsifikovane, jer nemaju svi kovid redari pravo da traže lične karte na uvid, rekla je ona novinarima na Beogradskom sajmu pošto je primila treću dozu vakcine.

Getty Images Kovid propusnica

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović za RTS je rekao da „neki vid pozitivne diskriminacije ne bi bio kršenje ljudskih prava".

„Kada to kažem, mislim na to da vlasnicima kovid propusnica bude dozvoljen ulazak u, recimo, neke veće tržne centre, pozorišta, bioskope, sportske događaje, koncerte", istakao je poverenik.

On kaže da zaštita ličnih podataka ne bi bila problematična jer je u svrhu zaštite zdravlja stanovnika i bilo bi, smatra, opravdano.

Ali, dodaje, moralo bi da se vodi računa kako se skladište ti podaci, ko ima pristup, ali pošto su ti podaci već negde sadržani, u bazama vakcinisanih, testiranih, njihovo korišćenje ne bi bilo problematično.

Protivnici kovid propusnica smatraju da bi to bilo kršenje ljudskih prava i sloboda, kao i da bi neovlašćena lica mogla da zloupotrebe lične podatke pojedinaca.

Marinović je rekao da je bilo slučajeva zloupotrebe u drugim državama kada se elektronskim putem propusnica prenesila na nekog drugog.

Kako bi se to sprečilo, kaže, potrebna je identifikacija.

„Jedna mogućnost je da bude fotografija korisnika.

„Druga varijanta je, ako je bez fotografije, da se legitimišete nekim drugim identifikacionim dokumentom - lična karta, vozačka dozvola, pasoš, da biste samo pokazali da se proppusnica odnosi na vas.

„Oni koji kontrolišu morali bi da uporede podatke sa kovid propusnice sa ličnim dokumentom", napominje Marinović.

Ukazuje da u ovom trenutku kovid redari nemaju tu mogućnost i da bi to trebalo naknadno propisati ako bi se uvele kovid propusnice bez fotografije.

Identitet se, dodaje, već proverava pri ulasku u pojedine institucije, privatne firme.

„Na primer, vi ne možete ući ni u jedan objekat, a da vas obezbeđenje ne legitimiše, da upiše vaše podatke, a sa druge strane, na utakmicama visokog rizika, samo punoletno lice može da kupi karte, najviše četiri, i to uz ličnu kartu i upisuju se podaci", ukazuje poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.

Prema njegovim rečima, prekomerno bi bilo ako bi kovid redari upisivali podatke iz ličnih dokumenata ili ako bi se taj dokument štampao.

Ko donosi i menja restriktivne mere u Srbiji

Epidemiološke mere u Srbiji predlaže Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19, a usvaja i sprovodi Vlada Republike Srbije.

Štab broji 30 članova, među kojima su ministri i visoki funkcioneri u Vladi, kao i trinaestoro zdravstvenih stručnjaka - između ostalog iz oblasti epidemiologije, virusologije, infektologije, i javnog zdravlja.

Predsednica je premijerka Ana Brnabić, a njen zamenik je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Na predlog Kriznog štaba, Ministar zdravlja može ograničiti radno vreme i izdati prostorna ograničenja prodavnica i ugostiteljskih objekata u skladu sa aktuelnom epidemiološko situacijom, piše na sajtu Službenog glasnika.

Kako je u regionu

U Severnoj Makedoniji kulturno-umetnička dešavanja moguća su sa 50 odsto kapaciteta publike, uz potvrdu o vakcinaciji sa obe doze, a deca sa smetnjama u razvoju oslobođena su obaveznog nošenja maski.

kulturno-umetnička dešavanja moguća su sa 50 odsto kapaciteta publike, uz potvrdu o vakcinaciji sa obe doze, a deca sa smetnjama u razvoju oslobođena su obaveznog nošenja maski. U Sloveniji svi koji su preležali virus, vakcinisani i testirani (PCT) moraju da nose zaštitne maske u zatvorenim i na otvorenim mestima ako se ne može držati distanca. Bez PCT potvrde neće moći da koriste javni prevoz, niti da uđu u velike tržne centre.

svi koji su preležali virus, vakcinisani i testirani (PCT) moraju da nose zaštitne maske u zatvorenim i na otvorenim mestima ako se ne može držati distanca. Bez PCT potvrde neće moći da koriste javni prevoz, niti da uđu u velike tržne centre. Obavezno nošenje maski je i u Hrvatskoj u zatvorenim prostorima. Ograničeno je radno vreme pekara do ponoći, a na snazi je zabranjena prodaja alkoholnih pića od ponoći do šest ujutru.

Od početka oktobra u Bosni i Hercegovini pojačan je nadzor nad sprovođenju epidemioloških mera - nošenja maske i držanja distance.

Kako je u Evropi

U mnogim zemljama Evropske unije na snazi su kovid propusnice, koje su ulaznica za zatvorene prostore - prodavnice, tržne centre, kafiće, restorane,

Njome se dokazuje da ste vakcinisani ili da ste preležali kovid ili da ste uradili test na koropna virus u poslednjih 48 sati.

U Portugalu je oko 86 odsto ljudi primilo obe doze vakcine.

S obzirom da je ova zemlja sa nešto više od 10 miliona stanovnika stekla titulu svetskog šampiona u vakcinaciji, nadležni su počeli postepeno da ukidaju mere.

Od 1. oktobra u ovoj zemlji je obavezno nošenje maski u javnom prevozu, bolnicama, domovima za stare i javnim i privatnim okupljanjima.

Maske moraju da nose i radnici u barovima, klubovima, restoranima i drugim komercijalnim objektima, kao i ulični prodavci.

Ulazak u restorane, kafiće, hotele, kazina, teretane i spa moguć je bez potvrde o vakcinaciji.

Takođe, ukinuto je ograničenje koje je propisivalo maksimalan broj osoba za istim stolom u restoranu ili kafiću.

Broj ljudi koji se može okupiti na slavljima, poput venčanja, krštenja, poslovnim i kulturnim događajajima takođe je ukinut, navodi se na Zvaničnom sajtu za informisanje o kovidu u Portugalu.

Za ulazak u Italiju, zemlju koja je prošle godine bila najpogođenija pandemijom u Evropi, potreban je DPLF obrazac (Passenger Locator Form).

I u Italiji, kao u Portugalu beleži se veliki procenat vakcinisanih - oko 80 odsto.

Italijanski stručnjaci kažu da je epidemiološka sitacija povoljna, pa je od 11. oktobra Italija proglašena „belom zonom".

Rigorozne mere, koje su mesecima bila na snazi su ukinute, a uvedena je kovid propusnica za ulazak na zatvorena mesta.

Deo italijanskog stanovništva negoduje zbog uvođenja propusnica, pa su česti protesti širom zemlje, a u Trstu je došlo do žestokih sukoba protivnika vladinih mera i policije.

Getty Images Kovid ili sanitarne propusnice važe u nekoliko evropskih zemalja

U Francuskoj su višemesečni strogi karantin i policijski čas ukinuti sredinom juna.

Uvedene su sanitarne propusnice sa QR kodom za skeniranje, kojim dokazuju da su primili obe doze vakcine protiv Kovida-19.

Od jula pokazivanje sanitarne propusnice na ulazu u različite objekte svakodnevna je pojava u Francuskoj.

Ukoliko nisu vakcinisani, mogu umesto toga da pokažu negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 48 sati.

Testiranje za francuske državljane je besplatno, a za strance brzi test košta 25 evra.

Na mnogim turističkim mestima angažovano je više redara čiji je jedini zadatak da vode računa o tome da su svi posetioci vakcinisani.

Uz sanitarne propunice, mera obaveznog nošenja maske, dezinfikovanja ruku na ulazu u objekat i držanja razdaljine su još na snazi.

Kazna za nenošenje maske u gradskom prevozu iznosi 135 evra.

(BBC News, 10.19.2021)