"Deca su veliki epidemiološki problem, očekujem onlajn nastavu"

Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da očekuje da će uskoro biti uvedena onlajn nastava u školama u Srbiji.

Kako je objasnio, zato što su deca veliki epidemiološki problem. "Vakcinacija kod prosvetnih radnika je ispod proseka. Ako imate mali broj imunizovane dece i nepridržavanje mera, to ukazuje da imate skok u dečijoj populaciji", rekao je on za TV Pink. Takođe je rekao da su kovid propusnice "samo početak" i da će vremenom njihova upotreba biti proširena i da će gradjani da se naviknu na njih. "One (kovid propusnice) štite javno zdravlje i ne dozvoljavaju da se mešaju