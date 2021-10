Vremenska prognoza za četvrtak, 21. Oktobar: Još danas sunčano, od sutra promena vremena, a evo kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: V. Damilov U toku dana pretežno sunčano i toplo, a u toku noći na severu naoblačenje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 10, najviša od 18 do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će jutro biti sveže, u toku dana pretežno sunčano i toplo. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura 10, u okolini grada oko 5,