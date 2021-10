Stanković u Danskoj napada istorijski rekord Zvezde

Vesti online pre 51 minuta | Nova.rs

Fudbaleri Crvene zvezde u prethodnim sezonama su obarali brojne klupske rekorde, sada imaju novu priliku.

Tim Dejana Stankovića u četvrtak od 18.45 gostuje danskom Mitjilendu, što je prilika da se veže treća pobeda na startu grupne faze Lige Evrope. Zvezda nikada do sada nije tako startovala u grupi, sada ima priliku za to, u petom uzastopnom učešću u grupnim fazama evropskih takmičenja. Posle jedne Lige Evrope i dva učešća u Ligi šampiona u mandatu Vladana Milojevića, Dejan Stanković je imao uspešnu premijeru u Ligi Evrope, u kojoj je došao do šesnaestine finala i