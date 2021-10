Popovičevo priznanje Jokiću: Kao Leri Bird

B92 pre 1 sat | B92

Legendarni trener San Antonio Sparsa Greg Popovič nije ostao imun na fantastičnu partiju Nikole Jokića.

Srpski centar razbio je Sparse u Denveru i sa 32 poena i 16 skokova predvodio Nagetse do pobede 102:96. Popovič je izneo niz pohvala na račun najkorisnijeg košarkaša NBA lige. "On je zaista spektakularan igrač, zanimljiv i drugačiji poenter. On je kao Leri Bird na poziciji centra. Način na koji prolaz, čita stvari... Neverovatan je", rekao je Popovič.