Nastavak kraće verbalne rasprave: Uhapšen osumnjičeni u Bajinoj Bašti zbog ubistva u pokušaju

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

FOTO: D.N. On se tereti da je noćas u ugostiteljskom objektu u Bajinoj Bašti, nakon kraće verbalne rasprave, nožem naneo povrede devdesetjednogodišnjem mladiću, u predelu stomaka, trupa i ruku, saopštila je Policijska uprava Užice. Oštećenom je pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Užicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu, dodaje se u saopštenju.