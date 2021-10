Korona virus u Srbiji i mere: Kako je izgledala prva noć provere kovid propusnica u Beogradu

BBC News pre 50 minuta | Slobodan Maričić - BBC

„Pajo, 'ajde nešto za ples, molim te", kaže žena u šarenoj haljini.

Šanker pravi koji korak unazad, seda za kompjuter i pušta novu pesmu.

Spora je, baš za ples.

„Ne taj ples", prekida ga ona.

„Neki da visim na lusteru, razumeš", dodaje.

Krenulo je nešto brže.

I ona je zaigrala.

Kafić „Kliše" u centru Beograda prilično je pun i situacija se očigledno tek zakuvava, iako je tek 21.50 - noć je još mlada.

Međutim, za desetak minuta neki bi mogli da napuste lokal, jer tada počinje prva provera ko od gostiju ima kovid propusnicu.

Posle dosta debata i najava, kovid propusnice stigle su i u Srbiju, što znači nema više žurki bez potvrde o vakcinaciji, negativnog testa ili potvrde o preležanom kovidu,

Propusnice važe od 22 časa do jedan ujturu i to samo za ugostiteljske objekte, a subota je bila prvo - i to probno, bez kažnjavanja - veče, kada su inspektori imali ulogu „savetodavnog nadzora".

Kazne za one koji ne poštuju mere slede od ponedeljka, a u narednom periodu 2.400 sanitarnih i komunalnih inspektora će obilaziti lokale, navode nadležni.

Imali su inspektori dosta posla i u subotu veče, tokom kojeg su ugostitelji mahom bili zbunjeni.

„Ja zaista ne znam šta treba da radim kada dođe deset", kaže jedan od ljudi iz „Klišea".

„U klubovima je ok - svakako dolaziš kasnije i ako nemaš potvrdu ne možeš da uđeš, ali ovde ne znam kako će u praksi da se sve izvede", dodao je.

Sve u svemu, biće ovo još jedna burna noć u Beogradu.

Do kraja večeri možda i neki luster strada.

Scena prva - kafić

Dva zlatna balona u obliku brojeva uzaludno bore se da dodirnu plafon.

Da, puni su helijuma, ali kanap je jači i protiv njega nemaju šanse.

Odmah ispod njih vesela grupa ljudi slavi nečiji rođendan, priča, pije, gricka i đuska.

Žamor i muzika odjekuju prostorijom.

Sat je otkucao 22 časa, ali se u kafiću „Kliše" ništa nije promenilo - ljudi su samo nastavili da uživaju.

„Idemo po PCR test na brzaka, pa ću se vratiti", kaže jedan momak uz osmeh.

Za šankom sedi Branislav Tasić.

Ima 28 godina, iz Kragujevca je, ali u poslednje vreme živi u Beogradu.

Ideja da kovid propusnice važe samo od 22 časa do jedan ujutru mu „zvuči vrlo glupo".

„Nema nikakve poente, da se ja pitam uveo bih to ili celodnevno ili na neki duži period", navodi.

„To kao tri sata, to neće imati nikakvog efekta", kaže Tasić.

Ipak, on je vakcinisan, tako da ne brine, kao ni njegov prijatelj Lazar Gazdić.

Odluku o uvođenju kovid propusnica podržava jer će „možda naterati mlade da se vakcinišu".

„Nadam se samo da će ih sprovoditi, našem narodu može da urodi plodom samo ako budu novčane kazne, ništa drugo", navodi uz osmeh.

Do 29. oktobra, jednu dozu vakcine u Srbiji dobilo je blizu tri miliona ljudi, revakcinisano je više od 2,8 miliona, a treću dozu primilo je blizu 800.000 ljudi.

Prema zvaničnim podacima sa sajta covid19.rs, od početka pandemije bilo je blizu 9.500 smrtnih slučajeva povezanih sa korona virusom.

BBC Branislav (levo) i Lazar

A kakve će biti kazne?

Ukoliko u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta, posle 22 časa, bude ljudi bez kovid sertifikata, taj objekat će biti ispražnjen i zatvoren na 24 časa, izjavila je za RTS Marija Obradović, ministarka lokalne samouprave i predsednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Ako se to delo ponovi, onda se ide na novčano kažnjavanje - najviša iznosi 300.000 dinara za pravno lice, a najmanja 5.000 za ljude koji se nisu pridržavali mera, dodala je.

Takođe, kovid redar koji ne bude valjano radio posao moraće da plati 30.000 dinara, preduzetnik 150.000, a odgovorno lice u objektu 50.000 dinara, pišu Novosti.

Međutim, Nina Vukasović iz „Klišea" nije sigurna kako će sve to da izgleda u praksi.

„Koliko oni treba imaju inspekcije da bi uspeli da sve kontrolišu", kaže.

„Sigurno neću kontrolisati ko mi ulazi u kafić - nisam kontrolor.

„Ja sam neko ko je tu da posluži piće, ugosti čoveka, nisam policajac, niti mogu da nekoga ispitujem", dodaje.

Šta su kovid propusnice i šta kažu lekari?

Ovim dokumentom dokazujete da ste zaštićeni od korona virusa i to na tri načina:

Da ste primili vakcinu protiv kovida (druga doza ne sme da bude starija od 210 dana)

Da ste preležali virus

Da imate negativ rezultat PCR (ne stariji od 72 sata) ili antigenski test za korona virus (ne stariji od 48 sati)

Da ima pozitivan test na antitela urađen u državnoj laboratoriji, ne stariji od tri meseca

Ugostiteljski objekti treba da odrede kovid redara, a koji potom treba od gostiju da traže potvrde, ili ih zamole da napuste objekat ako ih nemaju, kažu nadležni.

Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, pozdravio je donošenje odluke o propusnicama, ali je dodao i da su stručnjaci to predlagali pre tri meseca.

On kaže da nijedna zemlja u Evropi, ali i u svetu, nije uvela sve mere odjedanput.

„Počinje se onim za šta se smatra da će morati da se sprovede i da će biti dobro sprovedeno, a iza toga sledi postepeno proširenje na sve.

„Moramo to da uradimo, jer je vrag odneo šalu. Mnogo je obolelih, mnogo umrlih, ovo moramo da presečemo", rekao je Tiodorović, a prenosi dnevni list Danas.

Scena druga - restoran

U restoranu „Bistro grad" situacija je dosta mirnija.

Ljudi ćaskaju, jedu i nijedan luster nije ugrožen.

„A da vidimo da li vi imate kovid sertifikat", kaže mi uz smeh Ana Džopalić, menadžerka restorana.

Izvadila je telefon i skenirala Kju-ar kod.

Zelena boja se pojavila, tako da je intervju mogao da usledi.

BBC Provera kovid sertifikata u toku

Džopalić smatra da su kovid propusnice dobra stvar, jer „treba se što pre vratiti normalnom životu", ali da možda postoji bolji način organizacije.

„Ovo je sve već ionako veoma teško", kaže kratko.

„Sprovodimo mere, opominjemo ljude za maske i imali smo velike probleme…

„Nije prijatno, pojedini se bune, psuju nas, a bilo je čak i fizičkog kontakta", kaže.

I ona je zbunjena kako sve u praksi treba da izgleda,

„Zvali smo komunalnu miliciju i ne znaju, nisu sigurni kako i šta", ističe.

„Volela bih da nas neko obiđe i lepo kaže 'to, to i to treba da radite' i ne bi bio problem", dodaje.

Sat pokazuje 22.30, šta su onda uradili pre pola sata?

„Obišli smo sve ljude u restoranu, čekirali i to je to - ali problem je traženje ličnog dokumenta, kako da znam je to zaista tvoj kovid sertifikat?", pita se.

„Ne bih smela da tražim nekome ličnu kartu, da ne bih doživela neprijatnost…

„Stresno je, jako stresno".

Neki su već pronašli rupu u tom sistemu.

Jedna od sagovornica BBC-ja, koja je tražila da bude anonimna, a koja je uživala u jednom od lokala u centru u grada, rekla je da nije vakcinisana, pa je ponela sestrin sertifikat.

U međuvremenu nekoliko novih ljudi je ušlo u restoran „Bistro grad".

„Evo sada idu gosti i ja treba da ih kao kovid redar pitam da li imaju ili nemaju sertifikat… Hajde da vidimo", kaže Džopalić i kreće ka vratima.

„Ovo su naši prijatelji, biće sve ok", dodala je uz osmeh.

Jedan od njih je Kristijan Šujević.

Čim mu je prišla izvukao je telefon, kako bi mu skenirala Kju-ar kod.

„Apsolutno sam za mere, ali one koje imaju smisla, ne parcijalne", kaže on.

„Ove od tri sata nemaju smisla, deluje kao da pandemija ima radno vreme", dodao je.

Džopalić je prinela telefon njegovom.

Zeleno - prošao je.

„Sprovodićemo mere, trudićemo se da budemo nekažnjeni i to je to", kaže Džopalić na kraju.

Scena treća - kafana

BBC

U kafani „Mornar", preko puta Doma omladine, situacija je još mirnija.

Gotovo da je 11, što znači da će uskoro fajront.

„Jedno piće samo", mole dva momka čuvenog konobara Gavru.

Dozvolio je.

Gostiju ima tek na nekoliko stolova, a njih dvojica - Teodor Bilak i Stefan Milošević - biraju jedan u sredini.

Kada je reč o kovid propusnicama, imaju slične dileme.

„Bezveze mi je ta odluka od deset, kao pre toga ne možeš da se zaraziš, a posle možeš", kaže kratko Bilak.

Milošević ne veruje da će odluka dugo da zaživi.

„Možda prvih nedelju-dve, posle ne verujem", navodi.

Naručili su po pivo i brzo ga ispili.

Desetak minuta kasnije troje ljudi je pokušalo da uđe, ali Gavra nije dao.

Scena četvrta - noćni klub

BBC Milijana (levo) i Milica

Ponoć je stigla i veliki broj ljudi vrzma se oko Cetinjske ulice, poznate po noćnom životu.

To znači i da će tamo biti mnogo onih u uniformama.

Četvoro inspektora izašlo je iz jednog od lokala na samom početku ulice.

Nisu bili raspoloženi za priču.

Samo rade svoj posao, kažu.

U jednom od lokala sede dvadesetčetvorogodišnje Milijana Živković i Milica Petrinjak.

Milijana nije vakcinisana, Milica jeste.

Ni jednoj, ni drugoj se odluka o kovid propusnicama ne sviđa.

„Besmisleno je, nema logike - ništa se ne rešava baš posle deset, vazduh se ne menja", kaže Milijana.

I jedna i druga prognoziraju da će se mere poštovati i proveravati samo prvih nedelju dana.

A ako zaista budu sprovođene, da li će Milijanu to motivisati da se vakciniše?

„Nisam antivakser, samo se zbog sopstvene lenjosti do sada nisam vakcinisala", kaže uz osmeh.

„A na vakcinaciju me pre svega motiviše odlazak u inostranstvo.

„Uskoro putuem, tako da ću naredne nedelje da ustanem u pet ujutru i odem da se vakcinišem".

