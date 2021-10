Zvezda u završnici bolja od Mornara u Baru

Beta pre 1 sat

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju ekipu Mornara iz Bara sa 77:69 (20:25, 23:13, 15:14, 19:17), u meču petog kola ABA lige.

Najbolji učinak u redovima crveno-belih imao je Ognjen Dobrić sa 22 poena i četiri skoka, Ognjen Kuzmić je zabeležio dabl-dabl učinak sa 14 poena i 13 skokova, dok je Aleksa Uskoković postigao 10 poena.

U crnogorskoj ekipi bolji od ostalih bio je Džozef Trej Luis sa 16 poena, a Kori Dejvis i Nemanja Gordić su dodali po 13 poena.

Mornar je tokom prve četvrtine bio više vremena u vođstvu, a na kraju je taj deo igre dobio sa pet poena (25:20).

Nastavak je doneo bolju igru Zvezde, koja je serijom 11:0 došla do prednosti 39:29. U samoj završnici domaći tim uspeo je da smanji razliku, i na odmor se otišlo sa rezultatom 43:38 za goste.

Samo na početku treće deonice Mornar je uspeo da ugrozi Zvezdu i povede (43:44), da bi do kraja četvrtine srpski tim kontrolisao rezultat.

Mornar je serijom 2:12 došao do prednosti (64:62) početkom poslednje deonice. Crveno-beli su zatim uspeli da ponovo dođu do prednosti, koju nisu ispustili do kraja meča.

Zvezda zauzima drugo mesto na tabeli ABA lige sa četiri pobede i jednim porazom, dok je Mornar pretposlednji bez pobede.

U sledećem kolu Zvezda dočekuje Megu, a Mornar gostuje u Podgorici ekipi Budućnosti.

(Beta, 10.24.2021)