Kiša, kiša, sunce, sunce: Meteorolog Todorović predviđa kakvo nas vreme čeka u novembru: "Počeće sa toplijim danima, a onda..."

Blic pre 8 sati

Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će narednih dana biti sunčano, s malo oblaka u utorak i sredu. - Jutarnje temperature će biti niske, a u brdsko-planinskim predelima i mraz, po kotlinama magla, a ne bi trebalo da je bude u košavskom području.

Tipično vreme za kraj oktobra, s tim što će biti suvo. To neće ostati tako- najavljuje Todorović. Kako kaže, prvih nekoliko dana novembra biće toplo, čak i stepen, dva toplije od proseka. - Promena vremena se nazire, a moguće je da će stići između 3. i 5. novembra. Doći će do manjeg pada temperature uz naoblačenje i kišu. Sledi tipično novembarsko vreme - kaže Todorović i dodaje da to neće dugo trajati. Naime, kako objašnjava, kiša će se pojavljivati u "epizodama"