Danas pre 39 minuta | Beta

U Srbiji posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, i oblačnog vremena na jugu, sredinom dana će se razvedriti u celoj zemlji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od dva do sedam, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. I u Beogradu će ujutru biti hladno sa temeraturom od tri do pet stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.