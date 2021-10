Sutra ujutro magla i slab mraz mestimično, u toku dana sunčano

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, sa maglom i slabim mrazom mestimično, a u toku dana sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području jak, jugoistočni, a na planinama i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus tri do četiri stepena Celzijusa, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu ujutro hladno, u pojedinim delovima grada sa slabim mrazom, a u toku dana sunčano uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do četiri stepena Celzijusa, a najviša oko 16 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti