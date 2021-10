Šekler: Kovid propusnice bi trebalo da važe 24 sata i gotovo

Top press pre 1 sat | Tanjug

Kovid propusnice bi trebalo da važe 24 sata, smatra Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo. On je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a rekao da je bio za kovid propusnice odavno, ali ne na ovaj način. „Po meni ovo ograničenje redukuje moju procenu šta će se desiti. Znam i da mnogo lokala neće raditi posle 22 da ne dođe u neprijatnu situaciju da nekog do 22 drži u objektu, a posle 22 hvata za uši i izbacuje iz objekta. Po meni je to trebalo da bude 24-časovno i gotovo. Šta

