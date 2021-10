Vremenska prognoza za nedelju 24. Oktobar: Jutro hladno, popodne toplije, a pogledajte gde će padati kiša

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: N. Živanović Razvedravanje se iznad svih krajeva očekuje do sredine dana. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni C, najviša dnevna od 13 do 17 C. U Beogradu će jutro biti hladno. Tokom dana pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 5 C, najviša dnevna oko 14 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, sledeće nedelje će u Srbiji biti suvo vreme, sa hladnim jutrima, ponegde