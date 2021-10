"Studenti" nadigrali Cibonu, Vinjales ponovo blistao

B92 pre 43 minuta | B92

Košarkaši Studentskog centra savladali su Cibonu rezultatom 93:87 u poslednjoj utakmici 5. kola regionalne ABA lige.

Meč u dvorani "Morača" u Podgorici krenuo je na vodenicu domaćeg tima krajem prve četvrtine u kojoj su "studenti" ubacili čak 33 poena. Do poluvremena je razlika postala dvocifrena, a u trećem kvartalu je išla i do +19 i to je bila razlika, koja je uz manje ili veće oscilacije, opstala do kraja utakmice. Ona jeste pala u samoj završnici, ali je crnogorski predstavnik uspeo sa uspehom da privede kraju treći trijumf u debitantskoj ABA sezoni. Najefikasniji igrač