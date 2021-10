"Pandemija neće biti gotova dok se u celom svetu ne okonča" Tedros: Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija kovida je daleko od kraja

Blic pre 5 sati

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adenon Gebrejesus izjavio je da je pandemija kovida daleko od kraja. "Imamo sve alatke koje su nam neophodne.

Međutim, svet ih nije dobro iskoristio. Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija je daleko od kraja. A to su samo prijavljeni smrtni slučajevi", izjavio je Tedros na Svetskom zdravstvenom samitu u Berlinu koji se održava od 24. do 26. avgusta, objavljeno je na sajtu SZO. On je rekao da je SZO postavio cilj da do kraja ove godine vakciniše 40 odsto populacije svake države na svetu. "Taj cilj je ostvariv, ali samo ukoliko države i kompanije koje kontrolišu